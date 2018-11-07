Погода на сьогодні: в Україні буде холодно і без опадів (карта)

08:08, 7 листопада 2018
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На заході до +13°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 листопада по всій Україні буде прохолодно, без опадів.

У мережі з'єднання явилися фото ранкового туману в Києві

Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура до +11°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +12°.

На заході України без опадів. Температура до +13°.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура до +9°. У центрі мінлива хмарність, температура до +11°.

Прогноз на 7 листопада / УНІАН
Прогноз на 7 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 7 листопада - День Мартирія. У народі говорили, що у цей день плаче навіть природа — дощем або снігом.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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