У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +9°

08:30, 7 листопада 2018
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Ввечері у столиці до +5°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 7 листопада, у Києві без опадів, температура до +9°.

У мережі з'єднання явилися фото ранкового туману в Києві

Погода в Києві на сьогодні. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +5°. Вітер південний і південно-східний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:56, а зайде у 16:26.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада по всій Україні буде прохолодно, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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