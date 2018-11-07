Синоптики попереджають про туман в Україні
Видимість знизиться до 200-500 м.
У середу, 7 листопада, майже по всій Україні очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +9°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вранці 7 листопада в Україні, крім південної частини, туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Під час керування автомобілем в тумані рекомендують знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, 7 листопада по всій Україні буде прохолодно, без опадів.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+11°... -1°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+11°... 0°
- Запоріжжя+10°... +1°
- Івано-Франківськ+12°... 0°
- Київ+10°... +1°
- Кіровоград+11°... -1°
- Луганськ+7°... +1°
- Луцьк+10°... +2°
- Львів+11°... +3°
- Миколаїв+12°... 0°
- Одеса+12°... +3°
- Полтава+5°... 0°
- Рівне+11°... 0°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+5°... 0°
- Тернопіль+10°... 0°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницький+11°... 0°
- Черкаси+9°... +2°
- Чернігів+4°... +2°
- Чернівці+11°... 0°
Віргінія, США
+ 7 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+7 °
Вологість:91 %
Тиск:761 мм
Вітер: 4.2 м/с
Ймовірність опадів:68 %
Схід:06:45
Захід17:00
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин