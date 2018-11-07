Синоптики попереджають про туман в Україні

Видимість знизиться до 200-500 м.

В Україні очікується туман / фото УНІАН

У середу, 7 листопада, майже по всій Україні очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вранці 7 листопада в Україні, крім південної частини, туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Під час керування автомобілем в тумані рекомендують знизити швидкість руху, при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію, уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 7 листопада по всій Україні буде прохолодно, без опадів.