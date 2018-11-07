На Францію та Іспанію насувається шторм "Беатріс"

"Беатріс" викличе пориви вітру понад 100 км/год і проливні дощі.

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До берегів Іспанії і Франції наближається шторм "Беатріс".

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На півночі і північному-заході Іспанії і південному заході Франції вже оголосили попередження, повідомляє Stormnews з посиланням на Météo-France.

Очікується, що "Беатріс" викличе пориви вітру понад 100 км/год і проливні дощі. Шторм також вплине на Ірландію, Північної Ірландії, Уельс і південний захід Англії, проте тут метеорологи не стали присвоювати йому ім'я, бо він не дотягує до параметрів штормів з іменами.

Нагадаємо, 5 листопада в американському штаті Луїзіана пронеслися мінімум два торнадо, пошкодивши кілька будинків.