На Францію та Іспанію насувається шторм "Беатріс"
"Беатріс" викличе пориви вітру понад 100 км/год і проливні дощі.
До берегів Іспанії і Франції наближається шторм "Беатріс".
Дві людини загинули в результаті шторму на півдні США (фото, відео)
На півночі і північному-заході Іспанії і південному заході Франції вже оголосили попередження, повідомляє Stormnews з посиланням на Météo-France.
Очікується, що "Беатріс" викличе пориви вітру понад 100 км/год і проливні дощі. Шторм також вплине на Ірландію, Північної Ірландії, Уельс і південний захід Англії, проте тут метеорологи не стали присвоювати йому ім'я, бо він не дотягує до параметрів штормів з іменами.
Нагадаємо, 5 листопада в американському штаті Луїзіана пронеслися мінімум два торнадо, пошкодивши кілька будинків.
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