В результаті повеней в Індонезії загинули чотири людини (відео)

Повінь затопила близько 1400 будинків.

Індонезія постраждала від повені / twitter.com/Sutopo_PN

Щонайменше чотири людини загинули в результаті повеней і зсувів в Індонезії.

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Дві людини стали жертвами повені в провінції Західна Суматра, повідомляє Floodlist з посиланням на Агентство по запобіганню стихійних лих Індонезії.

Повінь затопила близько 1400 будинків, три будівлі були повністю зруйновані, два мости серйозно пошкоджені.

Сильний дощ призвів до повеней і зсувів в провінції Західна Ява. Тут загинули дві людини, близько 50 сімей постраждали.

Dampak banjir bandang di Kota Padang pada 2/11/2018, 14.00 WIB:

- 7 kecamatan terdampak banjir.

- 2 orang meninggal dunia.

- 600 rumah terendam banjir setinggi 30-150 cm.

- 1 jembatan hanyut.

- 2 jembatan putus.

- 1 rumah hanyut.

Penanganan dan pendataan masih dilakukam BPBD. pic.twitter.com/OylAMiOrYE — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 2 листопада 2018 р.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної зливами, на італійському острові Сицилія загинули 12 людей, деякі зникли безвісти.