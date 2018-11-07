В результаті повеней в Індонезії загинули чотири людини (відео)

11:53, 7 листопада 2018
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Повінь затопила близько 1400 будинків.

Індонезія постраждала від повені / twitter.com/Sutopo_PN
Індонезія постраждала від повені / twitter.com/Sutopo_PN

Щонайменше чотири людини загинули в результаті повеней і зсувів в Індонезії.

Через повені в Парагваї евакуювали 10 тисяч осіб

Дві людини стали жертвами повені в провінції Західна Суматра, повідомляє Floodlist з посиланням на Агентство по запобіганню стихійних лих Індонезії.

Повінь затопила близько 1400 будинків, три будівлі були повністю зруйновані, два мости серйозно пошкоджені.

Сильний дощ призвів до повеней і зсувів в провінції Західна Ява. Тут загинули дві людини, близько 50 сімей постраждали.

Нагадаємо, у результаті повені, викликаної зливами, на італійському острові Сицилія загинули 12 людей, деякі зникли безвісти.

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Теги: #Індонезія#повінь
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