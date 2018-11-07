В результаті повеней в Індонезії загинули чотири людини (відео)
Повінь затопила близько 1400 будинків.
Щонайменше чотири людини загинули в результаті повеней і зсувів в Індонезії.
Через повені в Парагваї евакуювали 10 тисяч осіб
Дві людини стали жертвами повені в провінції Західна Суматра, повідомляє Floodlist з посиланням на Агентство по запобіганню стихійних лих Індонезії.
Повінь затопила близько 1400 будинків, три будівлі були повністю зруйновані, два мости серйозно пошкоджені.
Сильний дощ призвів до повеней і зсувів в провінції Західна Ява. Тут загинули дві людини, близько 50 сімей постраждали.
Dampak banjir bandang di Kota Padang pada 2/11/2018, 14.00 WIB:— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 2 листопада 2018 р.
- 7 kecamatan terdampak banjir.
- 2 orang meninggal dunia.
- 600 rumah terendam banjir setinggi 30-150 cm.
- 1 jembatan hanyut.
- 2 jembatan putus.
- 1 rumah hanyut.
Penanganan dan pendataan masih dilakukam BPBD. pic.twitter.com/OylAMiOrYE
Нагадаємо, у результаті повені, викликаної зливами, на італійському острові Сицилія загинули 12 людей, деякі зникли безвісти.
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