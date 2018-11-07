Сильна злива перетворила вулиці Мельбурна на річки (відео)

Тисячі людей залишилися без електроенергії.

Мельбурн постраждав від повені / twitter.com/newscomauHQ, Nicki Connolly

В австралійському Мельбурні всього за три години 6 листопада випала половина місячної норми опадів.

Читайте також На Сицилії 12 людей стали жертвами повені

У результаті були затоплені вулиці, тисячі людей залишилися без електроенергії. Сильна повінь призвела до проблем із залізничним і авіасполученням, повідомляє 9News.

Протягом доби рятувальники отримали понад 400 звернень за допомогою, пов'язаних із затопленням.

Have never heard water lapping against a cab before ? #melbournecuppic.twitter.com/MzLbBsSJsP — Lexie Jeuniewic (@LexieGJeuniewic) 6 листопада 2018 р.

Нагадаємо, щонайменше чотири людини загинули в результаті повеней і зсувів в Індонезії.