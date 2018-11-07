Сильна злива перетворила вулиці Мельбурна на річки (відео)
Тисячі людей залишилися без електроенергії.
В австралійському Мельбурні всього за три години 6 листопада випала половина місячної норми опадів.
На Сицилії 12 людей стали жертвами повені
У результаті були затоплені вулиці, тисячі людей залишилися без електроенергії. Сильна повінь призвела до проблем із залізничним і авіасполученням, повідомляє 9News.
Протягом доби рятувальники отримали понад 400 звернень за допомогою, пов'язаних із затопленням.
Have never heard water lapping against a cab before ? #melbournecuppic.twitter.com/MzLbBsSJsP— Lexie Jeuniewic (@LexieGJeuniewic) 6 листопада 2018 р.
Нагадаємо, щонайменше чотири людини загинули в результаті повеней і зсувів в Індонезії.
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