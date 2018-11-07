Сильна злива перетворила вулиці Мельбурна на річки (відео)

13:04, 7 листопада 2018
627
0

Тисячі людей залишилися без електроенергії.

Мельбурн постраждав від повені / twitter.com/newscomauHQ, Nicki Connolly
Мельбурн постраждав від повені / twitter.com/newscomauHQ, Nicki Connolly

В австралійському Мельбурні всього за три години 6 листопада випала половина місячної норми опадів.

На Сицилії 12 людей стали жертвами повені

У результаті були затоплені вулиці, тисячі людей залишилися без електроенергії. Сильна повінь призвела до проблем із залізничним і авіасполученням, повідомляє 9News.

Протягом доби рятувальники отримали понад 400 звернень за допомогою, пов'язаних із затопленням.

Нагадаємо, щонайменше чотири людини загинули в результаті повеней і зсувів в Індонезії.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австралія
Читайте також
У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +10° У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +10°
Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, вночі вдарять морози (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, вночі вдарять морози (відеопрогноз)
На півдні США пронеслися більше 20 торнадо На півдні США пронеслися більше 20 торнадо
Тропічний циклон "Альсид" пройшов острови Агалега в Індійському океані Тропічний циклон "Альсид" пройшов острови Агалега в Індійському океані
На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0 На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0
Завтра у Києві без опадів, температура до +9° Завтра у Києві без опадів, температура до +9°
На вихідних в Україні похолодає - Укргідрометцентр На вихідних в Україні похолодає - Укргідрометцентр

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 7 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
91 %
761 мм
4.2 м/с
68 %
Стрічка новин