Сильна злива перетворила вулиці Мельбурна на річки (відео)

Тисячі людей залишилися без електроенергії.

У результаті були затоплені вулиці, тисячі людей залишилися без електроенергії. Сильна повінь призвела до проблем із залізничним і авіасполученням, повідомляє 9News.

Протягом доби рятувальники отримали понад 400 звернень за допомогою, пов'язаних із затопленням.

Have never heard water lapping against a cab before ? #melbournecuppic.twitter.com/MzLbBsSJsP