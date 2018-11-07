Синоптики дали прогноз погоди до кінця листопада: коли в Україні вдарять морози і випаде сніг

Згідно з прогнозом синоптиків на листопад 2018, найближчим часом варто очікувати похолодання з дощами та поривами вітру.

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Перші нічні заморозки в Україні очікуються в суботу, 10 листопада.

Похолодання, коли температура повітря в Україні буде опускатися до мінус 1-3 градусів, а вдень — коливатися біля позначки 0-3 градусів тепла, триватиме лише три-чотири дні, після чого (з 20 листопада) знову потеплішає до 2-5 градусів. Такий прогноз дав "Фактам" народний синоптик Леонід Горбань.

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"Потім з 22 по 27 листопада очікується серйозне зниження температури: до 5-11 градусів морозу вночі. Але з 28 по 30 листопада знову прийде потепління. Тож весь останній місяць осені в Україні будуть температурні "гойдалки", — констатує Горбань.

14-16 листопада і 26-29 листопада можливі дощ та мокрий сніг.

Схожий прогноз на кінець осені — початок зими озвучив ще один народний синоптик Володимир Деркач. За його словами, найближчим часом варто очікувати похолодання з дощами та поривами вітру.

"З другої декади листопада в Україні місцями можливі нічні заморозки, а також опади, в тому числі й у вигляді снігу, які будуть супроводжуватися поривами вітру", — стверджує він.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що в листопаді 2018 року температура повітря в Україні буде близькою до середніх показників цього місяця.