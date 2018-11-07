На вихідних в Україні похолодає - Укргідрометцентр

Вночі очікуються морози.

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Найближчими днями погода в Україні суттєво не зміниться, а на вихідних очікується похолодання.

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Такий прогноз погоди зробили в Українському гідрометцентрі.

Так, 8-9 листопада, по всій Україні очікується сонячна погода. У четвер вдень температура повітря буде в межах +8...+14 градусів, у п'ятницю +7...+14 градусів.

У суботу, 10 листопада, на сході та півночі похолодає, температура знизиться до +5...+9 градусів. 11 листопада холодна погода охопить також центральні та південні регіони, вночі місцями температура опуститься до -4 градусів.

Раніше став відомий прогноз погоди в Україні на 7 жовтня. По всій Україні буде прохолодно, без опадів.