На вихідних в Україні похолодає - Укргідрометцентр

14:35, 7 листопада 2018
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Вночі очікуються морози.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Найближчими днями погода в Україні суттєво не зміниться, а на вихідних очікується похолодання.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +9°

Такий прогноз погоди зробили в Українському гідрометцентрі.

Так, 8-9 листопада, по всій Україні очікується сонячна погода. У четвер вдень температура повітря буде в межах +8...+14 градусів, у п'ятницю +7...+14 градусів.

У суботу, 10 листопада, на сході та півночі похолодає, температура знизиться до +5...+9 градусів. 11 листопада холодна погода охопить також центральні та південні регіони, вночі місцями температура опуститься до -4 градусів.

Раніше став відомий прогноз погоди в Україні на 7 жовтня. По всій Україні буде прохолодно, без опадів.

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Теги: #погода#похолодання
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