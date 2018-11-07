На вихідних в Україні похолодає - Укргідрометцентр
Вночі очікуються морози.
Найближчими днями погода в Україні суттєво не зміниться, а на вихідних очікується похолодання.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +9°
Такий прогноз погоди зробили в Українському гідрометцентрі.
Так, 8-9 листопада, по всій Україні очікується сонячна погода. У четвер вдень температура повітря буде в межах +8...+14 градусів, у п'ятницю +7...+14 градусів.
У суботу, 10 листопада, на сході та півночі похолодає, температура знизиться до +5...+9 градусів. 11 листопада холодна погода охопить також центральні та південні регіони, вночі місцями температура опуститься до -4 градусів.
Раніше став відомий прогноз погоди в Україні на 7 жовтня. По всій Україні буде прохолодно, без опадів.
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Погода в Україні
- Вінниця+11°... -1°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+11°... 0°
- Запоріжжя+10°... +1°
- Івано-Франківськ+12°... 0°
- Київ+10°... +1°
- Кіровоград+11°... -1°
- Луганськ+7°... +1°
- Луцьк+10°... +2°
- Львів+11°... +3°
- Миколаїв+12°... 0°
- Одеса+12°... +3°
- Полтава+5°... 0°
- Рівне+11°... 0°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+5°... 0°
- Тернопіль+10°... 0°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+13°... +1°
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