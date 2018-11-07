Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на острові Північний Сулавесі.

Ілюстрація / REUTERS

У середу, 7 листопада, в Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3.

Читайте також У Китаї стався потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 2 км на північний схід від міста Мамаса на острові Північний Сулавесі. Осередок землетрусу залягав на глибині 26,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули більше 2 тисяч осіб.