Погода на завтра: в Україні буде холодно та без опадів (відеопрогноз)

По всій країні буде сонячно.

Завтра в Україні без опадів / the-city.kiev

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 листопада, по всій Україні буде сонячно, у більшості ообластей збережеться холодна погода.

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Погода на завтра. На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +13°.

На заході України ясно, без опадів. Температура до +12°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +9°. У центрі без опадів, температура до +11°.

За народним прогнозом, 8 листопада — Дмитрів день, з якого починається поминальний тиждень. Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплою. Якщо Дмитро зі снігом, то і Коляда буде засніжена, а весна пізня.

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