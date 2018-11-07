Завтра у Києві без опадів, температура до +9°

17:00, 7 листопада 2018
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У столиці завтра буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада в Києві без опадів, температура до +9°.

На вихідних в Україні похолодає - Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +4°. Вітер південний і південно-східний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:57, а зайде у 16:24.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 листопада, по всій Україні буде сонячно, у більшості ообластей збережеться холодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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