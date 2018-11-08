Прогноз погоди на сьогодні: в Україні буде холодно і без опадів (карта)

08:08, 8 листопада 2018
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По всій країні очікується сонячна погода.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 8 листопада, по всій Україні буде сонячно, у більшості ообластей збережеться холодна погода.

На вихідних в Україні похолодає - Укргідрометцентр

Погода на сьогодні. На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +13°.

На заході України ясно, без опадів. Температура до +12°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +9°. У центрі без опадів, температура до +11°.

Прогноз на 8 листопада / УНІАН
Прогноз на 8 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 8 листопада — Дмитрів день, з якого починається поминальний тиждень. Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплим. Якщо Дмитро зі снігом, то і Коляда буде засніжена, а весна пізня.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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