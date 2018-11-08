Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +9°

Ввечері у столиці до +4°.

Сьогодні В Києві без опадів / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада в Києві без опадів, температура до +9°.

Читайте також На вихідних в Україні похолодає - Укргідрометцентр

Погода у Києві. Температура повітря вдень +9°, ввечері - до +4°. Вітер південний і південно-східний, до 3,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:57, а зайде у 16:24.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 8 листопада, по всій Україні буде сонячно, у більшості ообластей збережеться холодна погода.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.