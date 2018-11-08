На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Тайдун.
У середу, 7 листопада, на Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0.
У Румунії стався землетрус, відгомін дійшов до Одеської області
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 141 км на схід від міста Тайдун. Осередок землетрусу залягав на глибині 23,8 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань 31 жовтня стався землетрус магнітудою 5,1. Деякі сільські будинки отримали легкі ушкодження, у частині повітів постраждали лінії зв'язку.
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