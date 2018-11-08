Епіцентр підземних поштовхів розташовувався поруч з містом Тайдун.

На Тайвані стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 7 листопада, на Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 141 км на схід від міста Тайдун. Осередок землетрусу залягав на глибині 23,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у китайській провінції Сичуань 31 жовтня стався землетрус магнітудою 5,1. Деякі сільські будинки отримали легкі ушкодження, у частині повітів постраждали лінії зв'язку.