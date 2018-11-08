Тропічний циклон "Альсид" пройшов острови Агалега в Індійському океані

На островах евакуювали майже 80 осіб.

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Тропічний циклон "Альсид" пройшов в 10 км на північний захід від островів Агалега (автономні Зовнішні острова Маврикія).

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Місцями пориви вітру досягали 120 км/год. На островах у безпечні місця були евакуйовані 78 осіб, повідомляє Stormnews з посиланням на Le Mauricien.

Зараз "Альсид" знаходиться в 100 км на захід від островів і віддаляється від них в південно-західному напрямку зі швидкістю 18 км/год'.

Нагадаємо, 5 листопада в американському штаті Луїзіана пронеслися мінімум два торнадо, пошкодивши кілька будинків.