Тропічний циклон "Альсид" пройшов острови Агалега в Індійському океані

10:50, 8 листопада 2018
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На островах евакуювали майже 80 осіб.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Тропічний циклон "Альсид" пройшов в 10 км на північний захід від островів Агалега (автономні Зовнішні острова Маврикія).

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Місцями пориви вітру досягали 120 км/год. На островах у безпечні місця були евакуйовані 78 осіб, повідомляє Stormnews з посиланням на Le Mauricien.

Зараз "Альсид" знаходиться в 100 км на захід від островів і віддаляється від них в південно-західному напрямку зі швидкістю 18 км/год'.

Нагадаємо, 5 листопада в американському штаті Луїзіана пронеслися мінімум два торнадо, пошкодивши кілька будинків.

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Теги: #шторм
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