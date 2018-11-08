На півдні США пронеслися більше 20 торнадо
Жертвою торнадо стала одна людина.
24 торнадо пронеслися в шести південних штатах США всього за одну ніч. Щонайменше одна людина загинула.
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У місті Крістіан (штат Теннесі) через торнадо загинув 41-річний чоловік, ще двоє отримали травми. Тут торнадо пошкодили кілька будинків, повідомляє The Weather Channel.
В окрузі Франклін були пошкоджені два будинки, пожежну машину, яка їхала на виклик, збило поривом вітру.
У штаті Міссісіпі були пошкоджені лінії електропередачі, на дороги повалені дерева. У Луїзіані торнадо пошкодив два будинки. Також три торнадо прнеслись в штаті Алабама. Загалом на півдні США за одну ніч зафіксували 24 торнадо.
Нагадаємо, чотири людини постраждали в результаті смерчу, який пройшов у місті Сун'юань провінції Цзілінь у Китаї.
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