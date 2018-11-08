Одягайтеся тепліше: синоптик попередила про похолодання в Україні
На вихідних в Україні посилиться вітер.
Через вплив антициклону завтра, 9 листопада, в Україні буде без опадів, місцями очікуються тумани. Також по всій країні похолодає.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +9°
Такий прогноз погоди у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.
"В Україні - антициклон, без опадів, тумани, серпанки, слабкий, максимум помірний вітер. Щоправда, одягатися вже доведеться серйозніше. Адже температура повітря невблаганно знижується", - йдеться в повідомленні.
За словами Діденко, вночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, вдень +7...+12 градусів, на заході та півдні +10...+14 градусів.
На вихідних синоптична ситуація суттєво не зміниться. Однак у неділю, 11 листопада посилиться вітер, що дасть відчуття значно нижчої температури повітря.
Нагадаємо, у четвер, 8 листопада, по всій Україні буде сонячно, у більшості ообластей збережеться холодна погода.
Погода в Україні
- Вінниця+11°... -1°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+11°... 0°
- Запоріжжя+10°... +1°
- Івано-Франківськ+12°... 0°
- Київ+10°... +1°
- Кіровоград+11°... -1°
- Луганськ+7°... +1°
- Луцьк+10°... +2°
- Львів+11°... +3°
- Миколаїв+12°... 0°
- Одеса+12°... +3°
- Полтава+5°... 0°
- Рівне+11°... 0°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+5°... 0°
- Тернопіль+10°... 0°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницький+11°... 0°
- Черкаси+9°... +2°
- Чернігів+4°... +2°
- Чернівці+11°... 0°