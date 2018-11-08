Одягайтеся тепліше: синоптик попередила про похолодання в Україні

13:04, 8 листопада 2018
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На вихідних в Україні посилиться вітер.

В Україні продовжується похолодання / фото УНІАН
В Україні продовжується похолодання / фото УНІАН

Через вплив антициклону завтра, 9 листопада, в Україні буде без опадів, місцями очікуються тумани. Також по всій країні похолодає.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +9°

Такий прогноз погоди у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.

"В Україні - антициклон, без опадів, тумани, серпанки, слабкий, максимум помірний вітер. Щоправда, одягатися вже доведеться серйозніше. Адже температура повітря невблаганно знижується", - йдеться в повідомленні.

За словами Діденко, вночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, вдень +7...+12 градусів, на заході та півдні +10...+14 градусів.

На вихідних синоптична ситуація суттєво не зміниться. Однак у неділю, 11 листопада посилиться вітер, що дасть відчуття значно нижчої температури повітря.

Нагадаємо, у четвер, 8 листопада, по всій Україні буде сонячно, у більшості ообластей збережеться холодна погода.

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Теги: #погода#похолодання
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