Безморозний період у столиці тривав 222 дні.

У Києві зафіксували перші морози / moldova24.net

У четвер, 8 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря опустилася нижче 0º - до -1,5º.

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У столиці закінчився безморозний період, який тривав з 31 березня - 222 дні. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За кліматичною нормою безморозний період у Києві закінчується 18 жовтня і його середня тривалість 188 днів.

За даними кліматологів, найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках - лише 144 дні, а найдовші - 223 дні - у 2008 та 2013 роках, що лише на один день довше нинішнього.

Нагадаємо, через вплив антициклону завтра, 9 листопада, в Україні буде без опадів, місцями очікуються тумани. Також по всій країні похолодає.