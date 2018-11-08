В Австралії випав град розміром з тенісний м'яч (відео)
Під час граду ніхто не постраждав.
В австралійських містах Кундебунг і Ролландс-Плейнс 7 листопада випав град діаметром до 9 см.
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Марк Вілгар з Бюро метеорології Австралії назвав такий град "екстраординарним" і "небезпечним для життя", повідомляє ABC News.
Під час граду ніхто не постраждав. Рятувальникам надійшло всього два повідомлення про пошкодження будівлі і падіння дерева. Проте в рятувальній службі зазначили, що кількість викликів може збільшитися протягом дня.
Нагадаємо, увечері 21 жовтня на Рим (Італія) пройшов сильний дощ з градом, що призвело до сильних затоплень.
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