В Австралії випав град розміром з тенісний м'яч (відео)

15:42, 8 листопада 2018
459
0

Під час граду ніхто не постраждав.

В Австралії випав величезний град / facebook.com/MidNorthCoastNswEmergencySituations/
В Австралії випав величезний град / facebook.com/MidNorthCoastNswEmergencySituations/

В австралійських містах Кундебунг і Ролландс-Плейнс 7 листопада випав град діаметром до 9 см.

Францію та Іспанію засипало снігом (відео)

Марк Вілгар з Бюро метеорології Австралії назвав такий град "екстраординарним" і "небезпечним для життя", повідомляє ABC News.

Під час граду ніхто не постраждав. Рятувальникам надійшло всього два повідомлення про пошкодження будівлі і падіння дерева. Проте в рятувальній службі зазначили, що кількість викликів може збільшитися протягом дня.

Нагадаємо, увечері 21 жовтня на Рим (Італія) пройшов сильний дощ з градом, що призвело до сильних затоплень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австралія#Град
Читайте також
У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +10° У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +10°
Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, вночі вдарять морози (відеопрогноз) Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, вночі вдарять морози (відеопрогноз)
В Австралії випав град розміром з тенісний м'яч (відео) В Австралії випав град розміром з тенісний м'яч (відео)
Тропічний циклон "Альсид" пройшов острови Агалега в Індійському океані Тропічний циклон "Альсид" пройшов острови Агалега в Індійському океані
На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0 На Тайвані стався землетрус магнітудою 5,0
Завтра у Києві без опадів, температура до +9° Завтра у Києві без опадів, температура до +9°
Погода на завтра: в Україні буде холодно та без опадів (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде холодно та без опадів (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 7 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
91 %
761 мм
4.2 м/с
68 %
Стрічка новин