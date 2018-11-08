Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, вночі вдарять морози (відеопрогноз)

16:30, 8 листопада 2018
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Місцями температура опуститься до -3°.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН
Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 листопада по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.

У Києві зафіксували перші морози

Прогноз погоди на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +10°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +14°.

На заході України без опадів. Температура до +12°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +10°. У центрі без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +11°.

За народним прогнозом, 9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Андрія. З цього дня, вважали, починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче сухими берегами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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