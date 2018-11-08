У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +10°
Ввечері у столиці до +4°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 листопада, в Києві буде сонячно, температура до +10°.
У Києві зафіксували перші морози
Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +10°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 2,3 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:59, а зайде у 16:22.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+11°... -1°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+9°... 0°
- Житомир+11°... 0°
- Запоріжжя+10°... +1°
- Івано-Франківськ+12°... 0°
- Київ+10°... +1°
- Кіровоград+11°... -1°
- Луганськ+7°... +1°
- Луцьк+10°... +2°
- Львів+11°... +3°
- Миколаїв+12°... 0°
- Одеса+12°... +3°
- Полтава+5°... 0°
- Рівне+11°... 0°
- Сімферополь+13°... +3°
- Суми+5°... 0°
- Тернопіль+10°... 0°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+13°... +1°
- Хмельницький+11°... 0°
- Черкаси+9°... +2°
- Чернігів+4°... +2°
- Чернівці+11°... 0°
Віргінія, США
+ 7 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+7 °
Вологість:91 %
Тиск:761 мм
Вітер: 4.2 м/с
Ймовірність опадів:68 %
Схід:06:45
Захід17:00
Видимість:16 км
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