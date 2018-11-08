У Києві завтра очікується сонячна погода, температура до +10°

Ввечері у столиці до +4°.

У Києві завтра без опадів / the-city.kiev

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 листопада, в Києві буде сонячно, температура до +10°.

Читайте також У Києві зафіксували перші морози

Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +10°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 2,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:59, а зайде у 16:22.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.