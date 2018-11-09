Погода на сьогодні: в Україні буде холодно і сонячно (карта)
На півдні вдень до +14°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 листопада по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.
Одягайтеся тепліше: синоптик попередила про похолодання в Україні
Детальний прогноз погоди. На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +14°.
На заході України без опадів. Температура до +12°.
У північних областях мінлива хмарність. Температура до +10°. У центрі без опадів, температура до +11°.
За народним прогнозом, 9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Андрія. З цього дня, вважали, починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче сухими берегами.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
- Вінниця+11°... +2°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+6°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+7°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... -1°
- Київ+7°... +2°
- Кіровоград+6°... +1°
- Луганськ+5°... +2°
- Луцьк+10°... +1°
- Львів+12°... +2°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+12°... +5°
- Полтава+3°... +1°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+14°... +2°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+9°... 0°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+11°... +1°
- Хмельницький+9°... +1°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+5°... +1°
- Чернівці+10°... +1°
Віргінія, США
+ 8 °
Хмарно, суцільна хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+5 °
Вологість:50 %
Тиск:751 мм
Вітер: 8.4 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:46
Захід17:00
Видимість:16 км
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