Погода на сьогодні: в Україні буде холодно і сонячно (карта)

08:09, 9 листопада 2018
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На півдні вдень до +14°.

В Україні сьогодні буде холодно / УНІАН
В Україні сьогодні буде холодно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 листопада по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.

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Детальний прогноз погоди. На сході без опадів, температура до +10°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +14°.

На заході України без опадів. Температура до +12°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +10°. У центрі без опадів, температура до +11°.

Прогноз на 9 листопада / УНІАН
Прогноз на 9 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Андрія. З цього дня, вважали, починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче сухими берегами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода
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