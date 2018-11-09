Сьогодні в Києві без опадів, температура до +10°

08:30, 9 листопада 2018
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У столиці сьогодні буде сонячно.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 9 листопада, у Києві буде сонячно, температура до +10°.

У Києві зафіксували перші морози

Погода у Києві. Температура повітря вдень +10°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 2,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:59, а зайде у 16:22.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада, по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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