Жителів Києва та області попереджають про туман

09:10, 9 листопада 2018
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Через туман видимість погіршиться до 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У п'ятницю, 9 листопада, у Києві та Київській області очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.

Погода на сьогодні: в Україні буде холодно і сонячно (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У Києві та Київській області вранці 9 листопада туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Раніше став відомий прогноз погоди у Києві на сьогодні. У столиці вдень очікується сонячна погода, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 2,3 м/с.

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Теги: #Київ#погода#туман
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