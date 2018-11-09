Жителів Києва та області попереджають про туман
Через туман видимість погіршиться до 200-500 м.
У п'ятницю, 9 листопада, у Києві та Київській області очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.
Погода на сьогодні: в Україні буде холодно і сонячно (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"У Києві та Київській області вранці 9 листопада туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Раніше став відомий прогноз погоди у Києві на сьогодні. У столиці вдень очікується сонячна погода, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +4°. Вітер мінливий, до 2,3 м/с.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +2°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+6°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+7°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... -1°
- Київ+7°... +2°
- Кіровоград+6°... +1°
- Луганськ+5°... +2°
- Луцьк+10°... +1°
- Львів+12°... +2°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+12°... +5°
- Полтава+3°... +1°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+14°... +2°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+9°... 0°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+11°... +1°
- Хмельницький+9°... +1°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+5°... +1°
- Чернівці+10°... +1°
Віргінія, США
+ 8 °
Хмарно, суцільна хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+5 °
Вологість:50 %
Тиск:751 мм
Вітер: 8.4 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:46
Захід17:00
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин