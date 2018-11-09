Сніг, морози та штормовий вітер: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні наступного тижня

10:32, 9 листопада 2018
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Наступного тижня температура повітря опуститься до 5-8 градусів морозу.

Наступного тижня погода в Україні погіршиться / Фото УНІАН
Наступного тижня погода в Україні погіршиться / Фото УНІАН

Наступного тижня в Украні сильно похолодає. Очікується штормовий вітер, а у середу пройдуть дощі та мокрий сніг.

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Такий прогноз погоди на наступний тиждень у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.

"Вже з неділі з переходом у понеділок вітер посилиться до штормових значень. Він видуватиме рештки тепла і знижуватиме температуру повітря протягами навіть у помешканнях... У вівторок-середу на сході України вночі "вріже" до 5-8 градусів морозу", - пише вона.

За словами Діденко, у середу, 14 листопада, місцями пройдуть дощі та мокрий сніг.

Нагадаємо, 9 листопада по всій Україні збережеться прохолодна погода, без опадів.

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Теги: #погода#мороз#похолодання
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