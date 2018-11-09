Погода на вихідні: в Україні похолодає, у неділю місцями можливий сніг (карта)
У неділю можливий снігопад в Сумській і Полтавській областях.
На вихідних в Україні похолодає, у неділю місцями можливий сніг.
Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +3°, вдень +7°. У неділю хмарно, але без опадів, +1°...+5°.
Погода на сьогодні: в Україні буде холодно і сонячно (карта)
У Львові в суботу без опадів, вночі +3°, вдень +11°. У неділю хмарно з проясненнями, +5°...+11°.
У Луцьку в суботу вночі +3°, вдень +10°, без опадів. У неділю вночі +5°, вдень +10° невелика хмарність.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +2°...+11°. У неділю до +6°, можливий дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю +8°...+10°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +1°, вдень +3°. У неділю -4°...+5°, хмарно.
Погода у Дніпрі в суботу: без опадів, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+8°.
У Сімферополі завтра буде ясно, +5°...+13°. У неділю +4°...+12°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +9°. У неділю мінлива хмарність, температура до +9°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю температура до +5°, хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю -3°...+5°, хмарно, але без опадів.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +11°. У неділю сонячно, вночі 0°, вдень +10°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +1°, вдень +13°. У неділю хмарно, вночі +3°, вдень до +13°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +12°. У неділю температура до +14°, сонячно.
У Сваляві завтра без опадів, +12°, у неділю практично безхмарно, температура повітря +4° ...+11°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +2°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+6°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+7°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... -1°
- Київ+7°... +2°
- Кіровоград+6°... +1°
- Луганськ+5°... +2°
- Луцьк+10°... +1°
- Львів+12°... +2°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+12°... +5°
- Полтава+3°... +1°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+14°... +2°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+9°... 0°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+11°... +1°
- Хмельницький+9°... +1°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+5°... +1°
- Чернівці+10°... +1°