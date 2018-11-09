Погода на вихідні: в Україні похолодає, у неділю місцями можливий сніг (карта)

У неділю можливий снігопад в Сумській і Полтавській областях.

На вихідних в Україні похолодає / УНІАН

На вихідних в Україні похолодає, у неділю місцями можливий сніг.

Згідно з даними Погода УНІАН, у Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +3°, вдень +7°. У неділю хмарно, але без опадів, +1°...+5°.

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У Львові в суботу без опадів, вночі +3°, вдень +11°. У неділю хмарно з проясненнями, +5°...+11°.

У Луцьку в суботу вночі +3°, вдень +10°, без опадів. У неділю вночі +5°, вдень +10° невелика хмарність.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +2°...+11°. У неділю до +6°, можливий дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +4°, вдень +12°. У неділю +8°...+10°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +1°, вдень +3°. У неділю -4°...+5°, хмарно.

Прогноз на 10 листопада / УНІАН

Прогноз на 11 листопада / УНІАН

Погода у Дніпрі в суботу: без опадів, температура вночі 0°, вдень +4°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+8°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +5°...+13°. У неділю +4°...+12°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +2°, вдень +9°. У неділю мінлива хмарність, температура до +9°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі 0°, вдень +5°. У неділю температура до +5°, хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +2°, вдень +5°. У неділю -3°...+5°, хмарно, але без опадів.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +11°. У неділю сонячно, вночі 0°, вдень +10°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +1°, вдень +13°. У неділю хмарно, вночі +3°, вдень до +13°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +12°. У неділю температура до +14°, сонячно.

У Сваляві завтра без опадів, +12°, у неділю практично безхмарно, температура повітря +4° ...+11°.

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