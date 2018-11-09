Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)
Під час пожежі постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів.
Через лісові пожежі, що швидко поширюються на півночі і півдні Каліфорнії (США), евакуюють людей.
В Італії через негоду вщент згоріли кілька сотень автомобілів Maserati (відео)
Найбільша пожежа вирує на півночі штату, де евакуювали жителів цілих міст, повідомляє The Weather Channel.
Під час пожежі постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів, у місті Парадайз знищено близько тисячі будівель. В окрузі Бьютт мінімум 24 тисячі користувачів залишилися без електроенергії.
У той же час в окрузі Вентура одна з пожеж знищила понад 3,2 тисяч га лісу лише протягом двох годин.
Clark road in paradise 10:00 AM. Stay safe everyone ? #campfirepic.twitter.com/TOGElPBw0n— NICO ? (@nicohenson) 8 ноября 2018 г.
Нагадаємо, щонайменше семеро людей загинули в результаті лісової пожежі в Західно-Капській провінції (ПАР).
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +2°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+6°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+7°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... -1°
- Київ+7°... +2°
- Кіровоград+6°... +1°
- Луганськ+5°... +2°
- Луцьк+10°... +1°
- Львів+12°... +2°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+12°... +5°
- Полтава+3°... +1°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+14°... +2°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+9°... 0°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+11°... +1°
- Хмельницький+9°... +1°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+5°... +1°
- Чернівці+10°... +1°
Віргінія, США
+ 8 °
Хмарно, суцільна хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+5 °
Вологість:50 %
Тиск:751 мм
Вітер: 8.4 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:46
Захід17:00
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин