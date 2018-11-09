Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)

Під час пожежі постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів.

У Каліфорнії вирує лісова пожежа / REUTERS

Через лісові пожежі, що швидко поширюються на півночі і півдні Каліфорнії (США), евакуюють людей.

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Найбільша пожежа вирує на півночі штату, де евакуювали жителів цілих міст, повідомляє The Weather Channel.

Під час пожежі постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів, у місті Парадайз знищено близько тисячі будівель. В окрузі Бьютт мінімум 24 тисячі користувачів залишилися без електроенергії.

У той же час в окрузі Вентура одна з пожеж знищила понад 3,2 тисяч га лісу лише протягом двох годин.

Нагадаємо, щонайменше семеро людей загинули в результаті лісової пожежі в Західно-Капській провінції (ПАР).