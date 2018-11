Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)

Під час пожежі постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів.

Найбільша пожежа вирує на півночі штату, де евакуювали жителів цілих міст, повідомляє The Weather Channel.

Під час пожежі постраждали двоє пожежників і кілька місцевих жителів, у місті Парадайз знищено близько тисячі будівель. В окрузі Бьютт мінімум 24 тисячі користувачів залишилися без електроенергії.

У той же час в окрузі Вентура одна з пожеж знищила понад 3,2 тисяч га лісу лише протягом двох годин.

Clark road in paradise 10:00 AM. Stay safe everyone ? #campfirepic.twitter.com/TOGElPBw0n