Потужний землетрус стався в Гренландському морі
Загроза цунамі не оголошувалася.
У п'ятницю, 9 листопада, у Гренландському морі стався землетрус магнітудою 6,8.
У Румунії стався землетрус, відгомін дійшов до Одеської області
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 119 км на північний захід від селища Олонкінбюен на норвезькому острові Ян-Майен. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.
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