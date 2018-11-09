Потужний землетрус стався в Гренландському морі

Загроза цунамі не оголошувалася.

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У п'ятницю, 9 листопада, у Гренландському морі стався землетрус магнітудою 6,8.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 119 км на північний захід від селища Олонкінбюен на норвезькому острові Ян-Майен. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування наразі не надходило, загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,4 стався біля західного берега Греції вранці 26 жовтня. Підземні поштовхи були відчутні навіть у Лівії.