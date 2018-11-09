На вихідних в Україні вдарять морози

16:11, 9 листопада 2018
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У неділю в Україні очікується сильний вітер.

Вночі температура впаде до мінусових значень / tvc.ru
Вночі температура впаде до мінусових значень / tvc.ru

На вихідних в Україні у нічний час очікуються морози.

Погода на вихідні: в Україні похолодає, у неділю місцями можливий сніг (карта)

Місцями температура повітря знизиться до -4 градусів. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Опадів, як не було, так і не буде. Тумани. Вночі від 3 тепла до 4 морозу. Вдень у суботу +6...+12, на заході та півдні +8...+14, на північному сході +3...+7 градусів.

У неділю +3...+7, на заході та півдні +7...+13 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у неділю в Україні очікується сильний вітер. 

У Києві 10-11 листопада без опадів. Вночі до -3 градусів, вдень у суботу близько +9 градусів, у неділю похолодає до +7 градусів та сильний вітер.

Нагадаємо, наступного тижня в Украні сильно похолодає. Очікується штормовий вітер, а у середу пройдуть дощі та мокрий сніг.

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Теги: #погода#морози
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