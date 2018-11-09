На вихідних в Україні вдарять морози
У неділю в Україні очікується сильний вітер.
На вихідних в Україні у нічний час очікуються морози.
Погода на вихідні: в Україні похолодає, у неділю місцями можливий сніг (карта)
Місцями температура повітря знизиться до -4 градусів. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.
"Опадів, як не було, так і не буде. Тумани. Вночі від 3 тепла до 4 морозу. Вдень у суботу +6...+12, на заході та півдні +8...+14, на північному сході +3...+7 градусів.
У неділю +3...+7, на заході та півдні +7...+13 градусів", - пише вона.
За словами Діденко, у неділю в Україні очікується сильний вітер.
У Києві 10-11 листопада без опадів. Вночі до -3 градусів, вдень у суботу близько +9 градусів, у неділю похолодає до +7 градусів та сильний вітер.
Нагадаємо, наступного тижня в Украні сильно похолодає. Очікується штормовий вітер, а у середу пройдуть дощі та мокрий сніг.
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +2°
- Дніпро+5°... 0°
- Донецьк+6°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+7°... +1°
- Івано-Франківськ+11°... -1°
- Київ+7°... +2°
- Кіровоград+6°... +1°
- Луганськ+5°... +2°
- Луцьк+10°... +1°
- Львів+12°... +2°
- Миколаїв+9°... 0°
- Одеса+12°... +5°
- Полтава+3°... +1°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+14°... +2°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+9°... 0°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+11°... +1°
- Хмельницький+9°... +1°
- Черкаси+6°... +2°
- Чернігів+5°... +1°
- Чернівці+10°... +1°