Через лісові пожежі в Каліфорнії загинули п'ять осіб (відео)
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив на півночі штату режим надзвичайного стану.
Влада Каліфорнії повідомила, що жертвами природних лісових пожеж стали п'ять осіб.
Загиблі були виявлені в автомобілях поблизу міста Парадайз, пише Голос Америки. Місто було знищено вогнем - місцеві жителі намагалися залишити небезпечну зону.
Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)
Вогонь знищив більше двох тисяч будинків. Тисячам будівель загрожує ця ж доля.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив на півночі штату режим надзвичайного стану.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Каліфорнії через лісові пожежі практично повністю було знищене провінційне містечко Парадайз (з англійської перекладається як «Рай») із населенням близько 27 тисяч осіб.
Зазначається, що у зв'язку з пожежами, які почалися в лісах, в Парадайзі евакуйовані тисячі людей. За даними місцевих ЗМІ, із регіону загалом евакуювали близько 50 тисяч осіб.
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