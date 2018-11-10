Через лісові пожежі в Каліфорнії загинули п'ять осіб

01:29, 10 листопада 2018
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Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив на півночі штату режим надзвичайного стану.

Наслідки лісової пожежі в Каліфорнії / REUTERS
Наслідки лісової пожежі в Каліфорнії / REUTERS

Влада Каліфорнії повідомила, що жертвами природних лісових пожеж стали п'ять осіб.

Загиблі були виявлені в автомобілях поблизу міста Парадайз, пише Голос Америки. Місто було знищено вогнем - місцеві жителі намагалися залишити небезпечну зону.

Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)

Вогонь знищив більше двох тисяч будинків. Тисячам будівель загрожує ця ж доля.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив на півночі штату режим надзвичайного стану.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Каліфорнії через лісові пожежі практично повністю було знищене провінційне містечко Парадайз (з англійської перекладається як «Рай») із населенням близько 27 тисяч осіб.

Зазначається, що у зв'язку з пожежами, які почалися в лісах, в Парадайзі евакуйовані тисячі людей. За даними місцевих ЗМІ, із регіону загалом евакуювали близько 50 тисяч осіб.

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Теги: #Каліфорнія#лісові пожежі
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