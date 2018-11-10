У Йорданії жертвами повеней стали щонайменше восьмеро людей (відео)

14:06, 10 листопада 2018
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Також через повені в країні закрито велику автомагістраль, університети та школи.

Понад 3,7 тис. туристів були евакуйовані зі стародавнього міста Петра \ Фото: УНИАН
Понад 3,7 тис. туристів були евакуйовані зі стародавнього міста Петра \ Фото: УНИАН

У Йорданії внаслідок сильних дощів і викликаних ними повеней загинули щонайменше восьмеро людей.

Число жертв повені в Йорданії зросло до 21 людини

Як повідомляє Reuters, про це повідомили офіційні особи країни. Також учора понад 3,7 тис. туристів були евакуйовані зі стародавнього міста Петра.

Влада оголосила надзвичайний стан у портовому місті Акаба на півдні Червоного моря, де в другій половині дня почалися зливи. Було також закрито велику автомагістраль, що з’єднує Амман із півднем країни.

Уряд оголосив про закриття університетів і шкіл у суботу, а мечеті були відкриті для розміщення цивільного населення в районах, постраждалих від повеней.

Два тижні тому 21 людина, в основному діти, загинули внаслідок раптової повені під час шкільної прогулянки поблизу Мертвого моря.

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Теги: #Йорданія#повені
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