У Йорданії жертвами повеней стали щонайменше восьмеро людей (відео)

Також через повені в країні закрито велику автомагістраль, університети та школи.

Понад 3,7 тис. туристів були евакуйовані зі стародавнього міста Петра \ Фото: УНИАН

У Йорданії внаслідок сильних дощів і викликаних ними повеней загинули щонайменше восьмеро людей.

Читайте також Число жертв повені в Йорданії зросло до 21 людини

Як повідомляє Reuters, про це повідомили офіційні особи країни. Також учора понад 3,7 тис. туристів були евакуйовані зі стародавнього міста Петра.

Влада оголосила надзвичайний стан у портовому місті Акаба на півдні Червоного моря, де в другій половині дня почалися зливи. Було також закрито велику автомагістраль, що з’єднує Амман із півднем країни.

Уряд оголосив про закриття університетів і шкіл у суботу, а мечеті були відкриті для розміщення цивільного населення в районах, постраждалих від повеней.

Два тижні тому 21 людина, в основному діти, загинули внаслідок раптової повені під час шкільної прогулянки поблизу Мертвого моря.