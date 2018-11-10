До України йде похолодання і сильні вітри (карта)
Прогноз погоди в Україні на 11 листопада.
Погода в Україні 11 листопада буде вітряною та прохолодною, як і личить в останній місяць осені. Стовпчики термометра у всіх областях опускаються щораз нижче, проте дощів синоптики не обіцяють.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Так, стовпчик термометра коливатиметься між 3 та 7 градусами тепла. Більше пощастить жителям західних областей – там повітря прогріється до 13 градусів.
"У неділю – сильний вітер, варто кутатися щільніше", – додає синоптик.
У Києві в неділю, 11 листопада, буде туманно та прохолодно. Стовпчик термометра підніметься до 7 градусів тепла. Дощів не обіцяють, однак киянам дошкулятиме сильний вітер.
На вихідних в Україні вдарять морози
Прогноз погоди на неділю, 11 листопада, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +4…+6
Вінниця – +5…+7
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +5…+7
Чернігів – +3…+5
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +3…+5
Харків – +3…+5
Київ – +3…+5
Погода в Україні
- Вінниця+4°... -3°
- Дніпро+2°... -6°
- Донецьк-2°... -8°
- Житомир+4°... -2°
- Запоріжжя+2°... -6°
- Івано-Франківськ+10°... +2°
- Київ+2°... -5°
- Кіровоград+2°... -8°
- Луганськ-3°... -7°
- Луцьк+8°... +2°
- Львів+11°... +3°
- Миколаїв+6°... -5°
- Одеса+7°... -3°
- Полтава-1°... -7°
- Рівне+8°... +1°
- Сімферополь+6°... -2°
- Суми-1°... -8°
- Тернопіль+8°... +1°
- Харків-1°... -8°
- Херсон+6°... -4°
- Хмельницький+5°... +1°
- Черкаси+3°... -6°
- Чернігів+1°... -7°
- Чернівці+9°... +2°