До України йде похолодання і сильні вітри (карта)

17:40, 10 листопада 2018
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Прогноз погоди в Україні на 11 листопада.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Погода в Україні 11 листопада буде вітряною та прохолодною, як і личить в останній місяць осені. Стовпчики термометра у всіх областях опускаються щораз нижче, проте дощів синоптики не обіцяють.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, стовпчик термометра коливатиметься між 3 та 7 градусами тепла. Більше пощастить жителям західних областей – там повітря прогріється до 13 градусів.

"У неділю – сильний вітер, варто кутатися щільніше", – додає синоптик.

У Києві в неділю, 11 листопада, буде туманно та прохолодно. Стовпчик термометра підніметься до 7 градусів тепла. Дощів не обіцяють, однак киянам дошкулятиме сильний вітер.

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Прогноз погоди на неділю, 11 листопада, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +4…+6

Вінниця – +5…+7

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +3…+5

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Київ – +3…+5

Прогноз погоди на 11 листопада від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 11 листопада від Укргідрометцентру
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Теги: #прогноз погоди
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