Синоптики попередили киян про сильний туман та низьку видимість на дорогах
Завтра киянам радять бути обережними на дорогах.
У неділю, 11 листопада, в Києві очікується густий туман, через який значно погіршується видимість на дорогах.
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Про це повідомили в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, вранці 11 листопада в столиці буде густий туман, а видимість становитиме не більше 200-500 м.
Водіям рекомендуються під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:
при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
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