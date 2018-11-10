Синоптики попередили киян про сильний туман та низьку видимість на дорогах

21:21, 10 листопада 2018
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Завтра киянам радять бути обережними на дорогах.

Ілюстрація \ REUTERS
Ілюстрація \ REUTERS

У неділю, 11 листопада, в Києві очікується густий туман, через який значно погіршується видимість на дорогах.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, вранці 11 листопада в столиці буде густий туман, а видимість становитиме не більше 200-500 м.

Водіям рекомендуються під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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Теги: #Київ#туман
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