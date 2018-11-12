До України суне "зима": синоптик розповіла, де очікується перший сніг

07:34, 12 листопада 2018
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В Україні очікується холодна вітряна погода.

На Сході може випасти сніг / фото УНІАН
На Сході може випасти сніг / фото УНІАН

У понеділок, 12 листопада, в Україні очікується вітряна холодна погода з температурою повітря вдень не вище +2+6 градусів.

На північному сході та в східних областях близько нуля. На Заході - +7+12 градусів, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

На вихідних в Україні вдарять морози

"Трохи може політати невеликий сніг на Сході, покапати дощем чи мрякою на південному заході. Проте загалом - без опадів", - прогнозує вона.

У Києві, за прогнозом синоптика, буде хмарно, вогко, вітряно та холодно.

Раніше Діденко прогнозувала, що з 12 листопада в Украні сильно похолодає. Очікується штормовий вітер, а у середу пройдуть дощі та мокрий сніг. "У вівторок-середу на сході України вночі "вріже" до 5-8 градусів морозу", - писала вона.

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Теги: #прогноз#сніг#синоптик
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