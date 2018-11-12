Прогноз погоди на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)
Сніг очікується на сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 12 листопада, в Україні похолодає, місцями очікується сніг.
Сніг, морози та штормовий вітер: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні наступного тижня
На сході місцями пройде сніг, температура до -1°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +6°.
На заході України практично без опадів. Температура до +11°.
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура до +2°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +3°.
За народним прогнозом, 12 листопада — 3иновія, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Цей день — свято синички, до нас прилітають птахи-зимники — синиці, щиглики, снігурі, сойки, чечітки. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+2°... -4°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк-2°... -5°
- Житомир+2°... -3°
- Запоріжжя+1°... -3°
- Івано-Франківськ+9°... 0°
- Київ0°... -5°
- Кіровоград-1°... -7°
- Луганськ-2°... -6°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+2°... -5°
- Одеса+3°... -4°
- Полтава-1°... -5°
- Рівне+7°... 0°
- Сімферополь0°... -3°
- Суми-2°... -6°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків-1°... -6°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницький+4°... -3°
- Черкаси0°... -6°
- Чернігів-1°... -7°
- Чернівці+7°... 0°