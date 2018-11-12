Прогноз погоди на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

Сніг очікується на сході країни.

Сьогодні в Україні похолодає / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 12 листопада, в Україні похолодає, місцями очікується сніг.

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На сході місцями пройде сніг, температура до -1°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +6°.

На заході України практично без опадів. Температура до +11°.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура до +2°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +3°.

Прогноз на 12 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 12 листопада — 3иновія, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Цей день — свято синички, до нас прилітають птахи-зимники — синиці, щиглики, снігурі, сойки, чечітки. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.