У Києві сьогодні без опадів, температура до +2°
У столиці сьогодні буде хмарно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 листопада в Києві без опадів, температура до +2°.
Сніг, морози та штормовий вітер: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні наступного тижня
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5,9 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде у 16:21.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 листопада, в Україні похолодає, місцями очікується сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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