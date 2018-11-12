У Києві сьогодні без опадів, температура до +2°

08:30, 12 листопада 2018
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У столиці сьогодні буде хмарно.

У Києві сьогодні буде хмарно / фото УНІАН
У Києві сьогодні буде хмарно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 листопада в Києві без опадів, температура до +2°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до 0°. Вітер східний та південно-східний, до 5,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде у 16:21.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 листопада, в Україні похолодає, місцями очікується сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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