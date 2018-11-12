На півдні та сході України оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На півдні та сході очікується сильний вітер / УНІАН

У понеділок, 12 листопада, у південних та східних регіонах України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 12 листопада у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в в повідмоленні.

Укргідрометцентр

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