Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросла до 31 людини (фоторепортаж)

Пожежі охопили Каліфорнію з двох напрямків.

Наслідки лісових пожеж в Каліфорнії / REUTERS

У результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія загинула 31 людина, ще 200 вважаються зниклими безвісти.

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Через масштабні пожежі близько 250 тисяч місцевих мешканців були змушені залишити свої будинки, повідомляє BBC.

Пожежі охопили Каліфорнію з двох боків — з півночі і з півдня. Нинішнє стихійне лихо називають найбільшим в історії штату. Вогонь знищує цілі населені пункти, серед яких курортні містечка і вілли голлівудських зірок.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих в результаті пожеж.