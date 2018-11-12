Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросла до 31 людини (фоторепортаж)
Пожежі охопили Каліфорнію з двох напрямків.
У результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія загинула 31 людина, ще 200 вважаються зниклими безвісти.
Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)
Через масштабні пожежі близько 250 тисяч місцевих мешканців були змушені залишити свої будинки, повідомляє BBC.
Пожежі охопили Каліфорнію з двох боків — з півночі і з півдня. Нинішнє стихійне лихо називають найбільшим в історії штату. Вогонь знищує цілі населені пункти, серед яких курортні містечка і вілли голлівудських зірок.
Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих в результаті пожеж.
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