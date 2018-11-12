Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросла до 31 людини (фоторепортаж)

10:52, 12 листопада 2018
88
0

Пожежі охопили Каліфорнію з двох напрямків.

Наслідки лісових пожеж в Каліфорнії / REUTERS
Наслідки лісових пожеж в Каліфорнії / REUTERS

У результаті лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія загинула 31 людина, ще 200 вважаються зниклими безвісти.

Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)

Через масштабні пожежі близько 250 тисяч місцевих мешканців були змушені залишити свої будинки, повідомляє BBC.

Пожежі охопили Каліфорнію з двох боків — з півночі і з півдня. Нинішнє стихійне лихо називають найбільшим в історії штату. Вогонь знищує цілі населені пункти, серед яких курортні містечка і вілли голлівудських зірок.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих в результаті пожеж.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#пожежа#Каліфорнія
Читайте також
У Києві завтра буде холодно і без опадів У Києві завтра буде холодно і без опадів
Погода на завтра: в Україні буде холодно, на сході місцями пройде сніг (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні буде холодно, на сході місцями пройде сніг (відеопрогноз)
Стало відомо, коли в Києві випаде перший сніг Стало відомо, коли в Києві випаде перший сніг
Погода на тиждень: до України прийдуть морози і снігопади (карта) Погода на тиждень: до України прийдуть морози і снігопади (карта)
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросла до 31 людини (фоторепортаж) Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросла до 31 людини (фоторепортаж)
До України суне "зима": синоптик розповіла, де очікується перший сніг До України суне "зима": синоптик розповіла, де очікується перший сніг
У Йорданії жертвами повеней стали щонайменше восьмеро людей (відео) У Йорданії жертвами повеней стали щонайменше восьмеро людей (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
75 %
758 мм
5.6 м/с
50 %
Стрічка новин