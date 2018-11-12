Погода на тиждень: до України прийдуть морози і снігопади (карта)

12:00, 12 листопада 2018
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У четвер вночі температура повітря подекуди опуститься до -9°.

Цього тижня в Україні пройде сніг / УНІАН
Цього тижня в Україні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, у багатьох областях почнуться снігопади.

У понеділок в Україні похолодає, на сході пройде сніг. На заході до +10°, в інших регіонах до -3°...+6°.

Прогноз на 12 листопада / УНІАН
Прогноз на 12 листопада / УНІАН

У вівторок, 13 листопада, очікується мінлива хмарність, у Луганській області пройде сніг. На заході до +10°.

Прогноз на 13 листопада / УНІАН
Прогноз на 13 листопада / УНІАН

Прогноз погоди на середу 14 листопада. В Україні місцями пройдуть дощі і сніг. Найтепліша погода на заході - до +9°. В інших регіонах до +7°.

Прогноз на 14 листопада / УНІАН
Прогноз на 14 листопада / УНІАН

У четвер в Україні місцями очікуються опади. Вночі по країні -9°...+1°, вдень на заході до +7°.

Прогноз на 15 листопада / УНІАН
Прогноз на 15 листопада / УНІАН

У п'ятницю практично без опадів. На півдні до +9°, в інших регіонах до +5°.

Прогноз на 16 листопада / УНІАН
Прогноз на 16 листопада / УНІАН

17 та 18 листопада в Україні місцями очікуються снігопади. У суботу вночі найхолодніше буде на сході та в центрі - до -5°, на решті території -1°...-4°. Вдень температура по країні +1°...+4°. У неділю вночі на сході та в центрі до -5°, вдень в Україні від +1° до +5°.

Прогноз на 17 листопада / УНІАН
Прогноз на 17 листопада / УНІАН
Прогноз на 18 листопада / УНІАН
Прогноз на 18 листопада / УНІАН

Народний прогноз погоди в Україні

12 листопада - 3иновия-синичника, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Цей день - свято синички, до нас прилітають птахи-зимники - синиці, щиглики, снігурі, сойки, чечітки. Масова поява синиць біля будинків - вірна ознака настання холодів.

Прогноз погоди на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

13 листопада - Никодима, Свирида, Маври. Свистить снігур - скоро зима буде.

14 листопада - день святих Кузьми і Дем'яна, Івана. Якщо на Кузьму і Дем'яна на деревах не залишається листя, наступного року буде голод. Якщо випав сніг, то по весні потрібно чекати великого розливу. Якщо розвезе дорогу — не чекай морозів до початку грудня.

15 листопада - Акундіна, Афонія. Йде дощ - скоро і сніг випаде. Туман стелиться низом - зима м'якою буде.

16 листопада - Гертруди, Георгія, Йосипа, Акемпсима, Агапія. Якщо листопад до цього часу повністю завершився, слід чекати крутої зими. У рибалок була своя прикмета: якщо на Акепсима перша риба зірветься з гачка, то рибалка буде погана. Якщо печений хліб на вулиці замерзне, то скоро морози будуть. Дрова в печі горять сильно і полум'я летить в трубу з ревом - до бурі. Хмари пливуть низько - чекай холоднечу.

17 листопада - Симона, Інокентія, Фаїни, Іоаникія Великого. Якщо 17 листопада намете снігу, то наступного рокухліба буде багато. Якщо качок на зимівлю залишилося багато, зима буде теплою.

18 листопада - Галактіона, Ганни, Григорія. Якщо стелиться туман - буде тепло. Іній на деревах - незабаром буде мороз.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#сніг#мороз
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