Стало відомо, коли в Києві випаде перший сніг

Мокрий сніг у столиці очікується 14-15 листопада.

Цього тижня в Києві випаде перший сніг / УНІАН

Цього тижня в Києві сильно похолодає, а в середу, 14 листопада, у столиці очікується перший сніг.

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Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Так, 14 листопада в Києві вночі температура повітря опуститься до -3...-5 градусів. Вдень у столиці очікується -1...+1 градус, пройде мокрий сніг.

За прогнозами синоптиків, снігопад у Києві продовжиться і в четвер, 15 листопада.

У середу в Києві випаде перший сніг / Укргідрометцентр

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, у багатьох областях почнуться снігопади.