Дощ, сніг та морози: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні

Найближчої ночі в Україні похолодає до 0-5 морозу.

В Україні цього тижня зіпсується погода / flickr.com/photos/joeholmes

Цього тижня в Україні очікується холодна погода. У багатьох регіонах також очікуються дощі, сніг та штормовий вітер.

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Прогноз погоди в Україні на завтра. Вночі похолодає до 0-5 морозу, на півдні та сході пройдуть дощі з мокрим снігом. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"Буде в Україні холодно. Вночі 0...5 морозу, на сході до -5...-7 градусів. Вдень +1...+3 градуси, на сході від 2 морозу до 2 тепла. На півдні +6...+10 градусів. На заході +8...+13 градусів", - йдеться в повідомленні.

У середу, 14 листопада, атмосферний фронт принесе у західні області дощ, на північ та подекуди в центр мокрий сніг.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, у багатьох областях почнуться снігопади.