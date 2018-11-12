Дощ, сніг та морози: синоптик розповіла про погоду в Україні на найближчі дні
Найближчої ночі в Україні похолодає до 0-5 морозу.
Цього тижня в Україні очікується холодна погода. У багатьох регіонах також очікуються дощі, сніг та штормовий вітер.
Прогноз погоди на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)
Прогноз погоди в Україні на завтра. Вночі похолодає до 0-5 морозу, на півдні та сході пройдуть дощі з мокрим снігом. Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"Буде в Україні холодно. Вночі 0...5 морозу, на сході до -5...-7 градусів. Вдень +1...+3 градуси, на сході від 2 морозу до 2 тепла. На півдні +6...+10 градусів. На заході +8...+13 градусів", - йдеться в повідомленні.
У середу, 14 листопада, атмосферний фронт принесе у західні області дощ, на північ та подекуди в центр мокрий сніг.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, у багатьох областях почнуться снігопади.
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- Донецьк-2°... -5°
- Житомир+2°... -3°
- Запоріжжя+1°... -3°
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- Київ0°... -5°
- Кіровоград-1°... -7°
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- Одеса+3°... -4°
- Полтава-1°... -5°
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- Сімферополь0°... -3°
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