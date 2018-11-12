Сильний снігопад залишив понад 88 тисяч жителів Китаю без електроенергії

16:02, 12 листопада 2018
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Снігопад також став причиною затримки поїздів на гілці Харбін-Цзямуси.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через сильний снігопад, який розпочався 9 листопада в китайській провінції Хейлунцзян, без світла залишилися 88,7 тисяч осіб.

В індійському штаті Джамму і Кашмір вперше за 10 років випав сніг (сніг)

Відключення електрики було викликане утворенням льоду на електропроводах у місті Муданьцзян, передає Сіньхуа з посиланням на філію Державної електромережної корпорації Китаю.

Ремонтувати пошкоджені лінії електропередачі вирушили сотні робітників і машин.

Відзначається, що снігопад також став причиною затримки поїздів на гілці Харбін-Цзямуси.

Нагадаємо, на індійський штат Джамму і Кашмір обрушився сильний снігопад, у горах висота заметів досягає 1,5 м.

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Теги: #сніг#Китай
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