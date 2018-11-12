Сильний снігопад залишив понад 88 тисяч жителів Китаю без електроенергії
Снігопад також став причиною затримки поїздів на гілці Харбін-Цзямуси.
Через сильний снігопад, який розпочався 9 листопада в китайській провінції Хейлунцзян, без світла залишилися 88,7 тисяч осіб.
В індійському штаті Джамму і Кашмір вперше за 10 років випав сніг (сніг)
Відключення електрики було викликане утворенням льоду на електропроводах у місті Муданьцзян, передає Сіньхуа з посиланням на філію Державної електромережної корпорації Китаю.
Ремонтувати пошкоджені лінії електропередачі вирушили сотні робітників і машин.
Відзначається, що снігопад також став причиною затримки поїздів на гілці Харбін-Цзямуси.
Нагадаємо, на індійський штат Джамму і Кашмір обрушився сильний снігопад, у горах висота заметів досягає 1,5 м.
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