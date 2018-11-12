Погода на завтра: в Україні буде холодно, на сході місцями пройде сніг (відеопрогноз)

Вночі місцями температура опуститься до -7°.

В Україні місцями пройде мокрий сніг / flickr.com/photos/its_my_party

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 листопада, майже по всій Україні буде холодно, на сході місцями пройде сніг.

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Детальний прогноз погоди на завтра. На сході місцями пройде сніг, температура до -2°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура вночі до -5°, вдень до +4°.

На заході України без опадів. Температура до +10°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура вночі до -7°, вдень до 0°. У центрі без опадів, температура вночі до -7°, вдень до +2°.

За народним прогнозом, 13 листопада — Никодима, Свирида, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.