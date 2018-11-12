У Києві завтра буде холодно і без опадів
Вдень у столиці температура до 0°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.
Стало відомо, коли в Києві випаде перший сніг
Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер південно-східний, до 4,3 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:06, а зайде у 16:16.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 листопада, практично по всій Україні буде холодно, на сході місцями пройде сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+2°... -4°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк-2°... -5°
- Житомир+2°... -3°
- Запоріжжя+1°... -3°
- Івано-Франківськ+9°... 0°
- Київ0°... -5°
- Кіровоград-1°... -7°
- Луганськ-2°... -6°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+2°... -5°
- Одеса+3°... -4°
- Полтава-1°... -5°
- Рівне+7°... 0°
- Сімферополь0°... -3°
- Суми-2°... -6°
- Тернопіль+6°... 0°
- Харків-1°... -6°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницький+4°... -3°
- Черкаси0°... -6°
- Чернігів-1°... -7°
- Чернівці+7°... 0°
Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно, невеликий дощПогода Стерлінг
Відчувається як:+4 °
Вологість:75 %
Тиск:758 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів:50 %
Схід:06:50
Захід16:57
Видимість:4.8 км
Фаза місяця:
Стрічка новин