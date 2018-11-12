У Києві завтра буде холодно і без опадів

17:00, 12 листопада 2018
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Вдень у столиці температура до 0°.

Завтра в Києві буде холодно / panoramio.com, Sensei Yuri
Завтра в Києві буде холодно / panoramio.com, Sensei Yuri

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.

Стало відомо, коли в Києві випаде перший сніг

Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер південно-східний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:06, а зайде у 16:16.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 листопада, практично по всій Україні буде холодно, на сході місцями пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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