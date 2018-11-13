Прогноз погоди на сьогодні: в Україні холодно, на сході місцями пройде сніг (карта)

Місцями вдень температура до -2°.

У Луганській області сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 13 листопада, практично по всій Україні буде холодно, на сході місцями пройде сніг.

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Погода на сьогодні. На сході місцями пройде сніг, температура до -2°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +4°.

На заході України без опадів. Температура до +10°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до 0°. У центрі без опадів, температура до +2°.

Прогноз на 13 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 13 листопада — Никодима, Свирида, Маври. Свистить снігур — скоро зима буде.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.