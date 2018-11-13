У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до 0°

Ввечері у столиці до -3°.

У Києві сьогодні буде холодно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 листопада в Києві без опадів, температура до 0°.

Читайте також Стало відомо, коли в Києві випаде перший сніг

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер південно-східний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:06, а зайде у 16:16.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 листопада, практично по всій Україні буде холодно, на сході місцями пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.