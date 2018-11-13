Мокрий сніг та ожеледиця: жителів Києва попереджають про погіршення погоди

09:31, 13 листопада 2018
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Очікується, що намете 3-6 см снігу.

У Києві завтра пройде перший сніг / УНІАН
У Києві завтра пройде перший сніг / УНІАН

Протягом 14-15 листопада у Києві та Київській області погіршиться погода. Очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"Вдень 14 листопада та вночі 15 листопада по Київській області та м. Києву мокрий сніг (утворення снігового покриву висотою 3-6 см), на дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сильне похолодання, у багатьох областях почнуться снігопади.

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Теги: #погода#сніг#ожеледиця
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