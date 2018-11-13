Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до 44 осіб

10:48, 13 листопада 2018
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Офіційно зниклими безвісти числяться 228 осіб.

Наслідки страшних пожеж в Каліфорнії / REUTERS
Наслідки страшних пожеж в Каліфорнії / REUTERS

Щонайменше 44 людини стали жертвами масштабних лісових пожеж, які вирують в американському штаті Каліфорнія.

Через лісові пожежі в Каліфорнії евакуюють місцевих жителів (фото, відео)

Нинішні пожежі стали найбільш смертельними в історії штати, повідомляє ABC News.

Тіла жертв були виявлені в згорілих автомобілях, будинках або поруч з транспортними засобами. Рятувальники кажуть, що офіційно зниклими безвісти числяться 228 осіб.

З вогнем, який знищив понад 7 тисяч будинків, у Каліфорнії борються понад 8 тисяч пожежників.

Раніше повідомлялося про 31 загиблого в результаті лісових пожеж.

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Теги: #пожежа#Каліфорнія
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