У мережі показали фото першого снігу в Криму

Холодна погода, за прогнозами кримських синоптиків, з сильним північно-східним вітром та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом протримається до кінця наступного тижня.

У Криму випав перший сніг. Холодна погода, за прогнозами кримських синоптиків, з сильним північно-східним вітром та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом протримається до кінця наступного тижня.

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Знімки засніженого півострова розмістила блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, протягом 14-15 листопада в Києві та Київській області погіршиться погода. Очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.