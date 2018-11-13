У мережі показали фото першого снігу в Криму

11:28, 13 листопада 2018
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Холодна погода, за прогнозами кримських синоптиків, з сильним північно-східним вітром та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом протримається до кінця наступного тижня.

Ось так засніжило в Старому Криму / RoksolanaToday&Крим

У Криму випав перший сніг. Холодна погода, за прогнозами кримських синоптиків, з сильним північно-східним вітром та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом протримається до кінця наступного тижня.

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Знімки засніженого півострова розмістила блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, протягом 14-15 листопада в Києві та Київській області погіршиться погода. Очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

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Теги: #Крим#сніг
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