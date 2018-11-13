У мережі показали фото першого снігу в Криму
Холодна погода, за прогнозами кримських синоптиків, з сильним північно-східним вітром та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом протримається до кінця наступного тижня.
У Криму випав перший сніг. Холодна погода, за прогнозами кримських синоптиків, з сильним північно-східним вітром та опадами у вигляді дощу з мокрим снігом протримається до кінця наступного тижня.
Діти, які вперше побачили сніг, стали зірками інтернету (відео)
Знімки засніженого півострова розмістила блогер RoksolanaToday&Крим на своїй сторінці в Twitter.
Як повідомляв УНІАН, протягом 14-15 листопада в Києві та Київській області погіршиться погода. Очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+3°... +1°
- Дніпро+2°... -3°
- Донецьк+1°... -6°
- Житомир+5°... +2°
- Запоріжжя+3°... -2°
- Івано-Франківськ+10°... +4°
- Київ0°... -2°
- Кіровоград0°... -3°
- Луганськ-1°... -6°
- Луцьк+8°... +3°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+3°... -1°
- Полтава0°... -4°
- Рівне+7°... +2°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+8°... +3°
- Харків0°... -5°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницький+7°... +2°
- Черкаси+2°... -3°
- Чернігів-1°... -3°
- Чернівці+9°... +4°
Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+6 °
Вологість:52 %
Тиск:774 мм
Вітер: 5.1 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:06:51
Захід16:56
Фаза місяця:
Стрічка новин